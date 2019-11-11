أحمد مالك يقضي إجازته في أستراليا: "مرتفعات بالبطيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يقضي الفنان الشاب أحمد مالك، إجازته في أستراليا، خاصة مع عدم ارتباطه بتصوير أي أعمال فنية.

ونشر مالك، صورًا له مرتديًا قبعة وملابس كاجوال، عبر حسابه في "انستجرام"، وعلق: "مرتفعات بالبطيخ".

وشارك مالك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه، وهو من بطولة دينا الشربيني، وأحمد ‏السعدني، وأحمد داود، وريهام عبدالغفور، وسوسن بدر وتأليف مريم ناعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.‎