أحمد مالك يقضي إجازته في أستراليا: "مرتفعات بالبطيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
يقضي الفنان الشاب أحمد مالك، إجازته في أستراليا، خاصة مع عدم ارتباطه بتصوير أي أعمال فنية.
ونشر مالك، صورًا له مرتديًا قبعة وملابس كاجوال، عبر حسابه في "انستجرام"، وعلق: "مرتفعات بالبطيخ".
وشارك مالك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه، وهو من بطولة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وأحمد داود، وريهام عبدالغفور، وسوسن بدر وتأليف مريم ناعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.
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