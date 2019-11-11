تراند اليوم : أغرب ما حدث أثناء تغسيل جثمان هيثم أحمد زكي

روى الماكيير محمود عوض - الصديق المقرب للفنان الراحل هيثم أحمد زكي - تفاصيل أغرب ما دار أثناء غسل الجثمان.
وتابع: "أمسكت يد الجثمان وحين حاولت سحبها فوجئت به يضغط على يدي .. وقلت للشيخ (قد يكون حيا) .. فقال لي الشيخ (يا حبيبي دا ميت خلاص)".
وقال "عوض" في لقاء مع برنامج "شارع النهار" المذاع على فضائية "النهار": "حضرت غسل الجثمان .. وأثناء الغسل كان الشيخ يقوم بتحريك رأس هيثم أحمد زكي في مكان معين لكن بعدها كان يتحرك رأس الجثمان وينظر لي".
وأضاف: "سألت الشيخ فقال لي : (لا تقلق هو يحبك فقط)".
وتابع: "أمسكت يد الجثمان وحين حاولت سحبها فوجئت به يضغط على يدي .. وقلت للشيخ (قد يكون حيا) .. فقال لي الشيخ (يا حبيبي دا ميت خلاص)".