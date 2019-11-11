تراند اليوم : أغرب ما حدث أثناء تغسيل جثمان هيثم أحمد زكي

روى الماكيير محمود عوض - الصديق المقرب للفنان الراحل هيثم أحمد زكي - تفاصيل أغرب ما دار أثناء غسل الجثمان.

وقال "عوض" في لقاء مع برنامج "شارع النهار" المذاع على فضائية "النهار": "حضرت غسل الجثمان .. وأثناء الغسل كان الشيخ يقوم بتحريك رأس هيثم أحمد زكي في مكان معين لكن بعدها كان يتحرك رأس الجثمان وينظر لي".

وأضاف: "سألت الشيخ فقال لي : (لا تقلق هو يحبك فقط)".

وتابع: "أمسكت يد الجثمان وحين حاولت سحبها فوجئت به يضغط على يدي .. وقلت للشيخ (قد يكون حيا) .. فقال لي الشيخ (يا حبيبي دا ميت خلاص)".

