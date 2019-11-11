فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. عملية تجميل تشوه وجه فنانة شهيرة

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شاركت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، مقطع فيديو، يظهر تشوه وجهها بسبب عملية تجميل أجرتها مؤخرا. 

وقالت في الفيديو الذي نشرته على تطبيق ” سناب شات ”، إن العملية تسببت في مشكلة في خدها الأيسر والتي أدت إلى تورمه وفقدانها الإحساس به .
 
وأضافت: " لمن يسأل عن مشكلة وجهي بالفعل خدي متورم بسبب العملية الأخيرة حيث لا اشعر به .. وذلك بسبب تخديره أثناء العملية بأكثر من حقنة لذلك البعض يقول أن وجهي معوج لكن في الحقيقة ذلك نتيجة التورم الحادث بعد العملية " .

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