بالفيديو: وئام رضوان تتسبب في بكاء أحلام.. ومفاجأة في الثواني الأخيرة تشعل الأجواء

تسببت المتسابقة وئام رضوان في لحظة مؤثرة للغاية في برنامج ذا فويس The Voice، وتحديداً عندما أشعلت الأجواء بجمال صوتها في مرحلة المواجهة.

وئام رضوان دخلت في منافسة مع المتسابق ماهر سامي، ليبدعا سوياً في ذا فويس، وعندما انهيا غنائهما صعدت لجنة تحكيم على المسرح في تحية للمتسابقين خاصة للمشتركة المقعدة التي تشعل الأجواء مع كل ظهور لها.

وعن رأي الحكام في المنافسة، أكدت الفنانة سميرة سعيد أن المنافسة كانت رائعة بينما أثنى الفنان راغب علامة على أداء المتسابقة المغربية وئام رضوان وإحساسها.

وعندما حانت لحظة الاختيار، اختار الفنان محمد حماقي المتسابقة وئام رضوان مؤكداً أن صوتها سيظل يؤثر فيه كلما غنت، وهنا التقطت الكاميرا بكاء الفنانة أحلام من تأثرها من إبداع المتسابقة المغربية التي تتحدى الظروف بجمال صوتها.

ولكن حماس الحلقة الأخيرة من مرحلة المواجهة لم ينته سريعاً، لتكون المفاجأة المذهلة التي فجرتها سميرة سعيد هي ضغطها على الزر وضم المتسابق ماهر سامي إلى فريقها، ليسجد على الأرض من هول صدمته من عدم خروجه من البرنامج.