بالفيديو: هند القحطاني تشعل مواقع التواصل بظهور مثير على السرير

أثارت المدونة السعودية المثيرة للجدل، هند القحطاني، غضبًا واسعًا بين مواطنيها بعدما ظهرت في مقاطع فيديو جديدة وهي مستلقية على السرير.

وتظهر القحطاني، المقيمة في الولايات المتحدة مع أولادها، في الفيديو، مستلقية على السرير وقد غطت جزءًا من جسدها بينما توجه كلامها لمتابعيها في تطبيق ”سناب شات“ عن الحالة التي تعيشها.

وتقول القحطاني إنها متعبة جدًا ولا تقوى على إطفاء النور في غرفتها وستنام حتى من دون أن تغسل المكياج الذي وضعته على وجهها، قبل أن تطفئ إحدى بناتها بالفعل نور الغرفة وتغيب القحطاني عن متابعيها.

ويقول مغردون سعوديون كُثر في موقع ”تويتر“، إن حديث القحطاني وطريقة كلامها ومظهرها الذي أطلت به بالفيديو تحمل إيحاءات مثيرة.

ووجدت تلك التفسيرات ردودًا غاضبة لم تغب عنها الشتائم لهند التي كثيرًا ما تتعرض لانتقاد وهجوم بسبب نمط حياتها المخالف في جزء كبير منه لحياة النساء في مجتمع السعودية المحافظ.

ولم يغب المغردون المدافعون عن القحطاني، عن الجدل الذي تسببت به مقاطع الفيديو الجديدة التي ظهرت فيها، إذ يقول البعض إن متابعة ما تنشره القحطاني عبر حساباتها الشخصية اختياري وإنها لا تُلزم به أحدًا، ويندرج ضمن حريتها الشخصية.

ولا يُعرف الكثير عن الحياة الخاصة للقحطاني، وسبب إقامتها خارج البلاد، لكنها تثير الجديل على الدوام في مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث قبل أيام عندما ظهرت بملابس جريئة برفقة ابنتها في احتفال بعيد الهالوين، أو عندما أعلنت دعمها للمثلية الجنسية مؤخرًا.