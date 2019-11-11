بالفيديو: إزالة ورم سرطاني من قولون ويل سميث

كشف النجم الأمريكي ويل سميث، عن إجرائه عملية لإزالة ورم سرطاني في القولون، بعدما أخبره الطبيب ألا ستانفورد، بضرورة الخضوع لها، ووثق سميث لحظة دخوله غرفة العمليات عبر حسابه الشخصي على ”إنستغرام“، كما شارك متابعيه خطوات إزالة الورم عبر استخدام المناظير الطبية، بمقطع فيديو مدته 17 دقيقة نشر على ”يوتيوب“.

وحسب ما نشرته مجلة people الأمريكية، ظهر سميث في الفيديو أثناء دخوله المستشفى في ولاية ميامي لإجراء العملية، وفي وقت لاحق من المقطع أخبره طبيبه أن أخصائي الجهاز الهضمي عثر على ورم سرطاني أثناء إجراء العملية، حيث تمت إزالته وإرساله إلى المختبر.

وأكدت النتائج أنه ورم ما قبل السرطان وأن 95% من سرطانات القولون تنشأ من هذا النوع من الأورام الحميدة .

ووصف الطبيب سميث بأنه محظوظ للغاية بسبب استئصال هذا الورم في وقت مبكر ”لو لم تكن الخلايا معروفة، فإنها تستمر في النمو عند الرجال الأمريكيين من أصول إفريقية، وكان من الممكن أن يكون لديك أعراض نمطية أقل، وبحلول الوقت كان من الممكن أن ينتشر في جميع أنحاء جسمك“.

واحتفل ويل سميث بإطلاق فيلمه الجديد Gemini man، الذي يجمع بين الأكشن والخيال العلمي، وتروي أحداث قصة قاتل محترف يجد نفسه ضحية لشبكة قتل أخرى تتبعه وتستهدفه، في حين يستعد للبدء في تصوير فيلم جديد، يحمل اسم Brilliance، سيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو الخاص به، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey.