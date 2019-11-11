صورة جديدة تجمع بين أحمد حلمي وعمرو دياب

وجه النجم أحمد حلمي رسالة للنجم عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر حلمي صورة تجمعه بصديقه عمرو دياب، وعلق عليها قائلًا: "حبيب الملايين وأنا أولهم".

عمرو دياب يطرح ألبوم "أنا غير"

ومن ناحية آخرى يستعد النجم عمرو دياب لطرح ألبوم بعنوان "أنا غير"، ويحتوي الألبوم على العديد من الأغاني اللامعة، ومن بينها: "أنا بشتاق"، "تحيرك"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "يوم تلات"، "متغير"، "بعد عشرة"،

"أول يوم في البعد".

ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، والموزعين من بينهم: "أيمن بهجت قمر، تامر حسين، أحمد مرزوق، محمد الكياتي، محمد يحيى، محمد حمزة، وليد سعد، عزيز شافعي، رامي سمير، أسامة الهندي، طارق مدكور".

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أحمد حلمي في كواليس "خيال مآتة"

وشارك النجم أحمد حلمي مؤخرًا في بطولة فيلمه "خيال مآتة"، وهو بطولة كل من منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، انتصار، ياسر الطوبجي، سامي مغاوري، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، محمود الليثي، حمدي الميرغني، هشام ماجد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة في شبابهم، وعقب ذلك تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثين عامًا من عملية السرقة، يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة.