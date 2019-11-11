صور.. عمرو دياب يتألق في حفل خاص بالقاهرة

نشر النجم عمرو دياب صور حفله الغنائي الخاص، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكان النجم عمرو دياب أحيا يوم الأثنين الماضي، حفلًا خاصًا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، كما تألق من خلاله بباقة لامعة من أجمل أغانيه التي أمتعنا بهامنذ سنوات، والأغاني الجديدة والمقرر أن يتم طرحها في ألبومه الجديد.
عمرو دياب يطرح ألبوم "أنا غير"
ومن ناحية آخرى يستعد النجم عمرو دياب لطرح ألبوم بعنوان "أنا غير"، ويحتوي الألبوم على العديد من الأغاني
ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، والموزعين من بينهم: "أيمن بهجت قمر، تامر حسين، أحمد مرزوق، محمد الكياتي، محمد يحيى، محمد حمزة، وليد سعد، عزيز شافعي، رامي سمير، أسامة الهندي، طارق مدكور".
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