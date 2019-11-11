12 فيلمًا في مسابقة آفاق السينما العربية و7 في أسبوع النقاد

يسعى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ41، التى تنطلق فى الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الحالى، لإتاحة الفرصة للعديد من الفئات والأعمال للمشاركة فى الفعاليات، كما يسعى لضم المثقفين والأدباء للجان التحكيم، وأتاح خصما 50% لطلاب جامعة القاهرة على مشاهدة الأفلام المشاركة، وأتاح لهم المشاركة فى جميع ندوات وفعاليات المهرجان.

ووقع اختيار اللجنة المنظمة على الروائى ابراهيم عبد المجيد ليكون عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهو المصرى الوحيد بين أعضاء اللجنة.

يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما، ما بين روائى طويل وتسجيلى وقصير، منها 30 فيلما ينفرد بعروضها العالمية والدولية الأولى، ويقيم خلال فعالياته النسخة الثانية من «أيام القاهرة لصناعة السينما».

مسابقة آفاق السينما العربية

اهتم المهرجان بمسابقة آفاق السينما العربية بمشاركة 12 فيلما، ويتنافس الفيلم المصرى «نوم الديك فى الحبل» للمخرج سيف عبد الله، والفيلم التونسى «بيك نعيش» للمخرج مهدى برصاوى على كل من (جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربى وتمنح للمخرج، وجائزة صلاح أبو سيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أحسن فيلم غير روائى، وجائزة أحسن أداء تمثيلى)، مع أفلام «بغداد فى خيالي» للمخرج السويسرى العراقى الأصل سمير جمال الدين، والفيلم اللبنانى

«بيروت المحطة الأخيرة» للمخرج إيلى كمال، والفيلم السورى «نجمة الصبح» للمخرجة جود سعيد، والفيلم المغربى «من أجل القضية» للمخرج حسن بنجلون، والفيلم العراقى «شارع حيفا» للمخرج مهند حيال، والفيلم السودانى «أوفسايد الخرطوم» للمخرجة مروة زين، والفيلم التونسى «ع البار» للمخرج سامى التليلى، والفيلم الجزائرى «باركور» للمخرجة فاطمة الزهراء زموم، والفيلم السعودى «سيدة البحر» للمخرجة شهد أمين، إلى جانب الفيلم المغربى «نساء الجناح ج» للمخرج محمد نظيف.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الناقد والمبرمج الكندى بيرس هاندلنج وتشاركه فى اللجنة (الممثلة المصرية هنا شيحة والمنتج البلغارى ستيفن كيتانوف والمنتجة المغربية لميا الشرايبى والموسيقار التونسى أمين بوحافة).

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مسابقة أسبوع النقاد

أما مسابقة أسبوع النقاد فتخلو من المشاركة المصرية، ويتنافس فيها 7 أفلام دولية، على كل من (جائزة شادى عبد السلام لأحسن فيلم وتُمنح للمخرج، وجائزة فتحى فرج لأحسن إسهام فني)، وتضم قائمة الأفلام المتنافسة كلًا من «أبو ليلى» للمخرج الجزائرى أمين سيدى بومدين، والفيلم الإسبانى «وظيفة وفيلم» للمخرج خافيير مارتينيز سولير، والفيلم الرومانى «اعتقال» للمخرج

أندريه كون، والفيلم التونسى «قبل ما يفوت الفوت» للمخرج مجدى لخضر، ومن كوستاريكا فيلم «أرض الرماد» للمخرجة صوفيا كيروس أوبيدا، الفيلم الأمريكى «رجل يموت مليون مرة» للمخرجة جيسيكا أوريك، والفيلم الصينى «صيف تشانجشا» للمخرج فنج زو.

ويشارك في لجنة التحكيم الناقدة الأيرلندية جيسيكا كيانج، والناقد الأردنى ناجح حسن، والمخرجة المصرية نادين خان.

مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة

وفى مسابقة سينما الغد يتنافس 20 فيلما على (جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة)، من بينها ثلاثة أفلام مصرية وهى «أمين» للمخرج أحمد أبو الفضل، و«بحر من الرمال» للمخرجة نسمة رشدى، و«البحث عن غزالة» للمخرج بسام مرتضى، و«فخ» للمخرجة ندى رياض، وأفلام من دول أخرى وهى الفلسطينى «أمبيانس» للمخرج وسام الجعفرى، واللبنانى «تماس» للمخرج سمير سريانى، والسعودى «الدنيا حفلة» للمخرج رائد السمرى، والتونسى «فاطوم» للمخرج محمد على النهدى، والإسبانى «عواصف الحياة البرية» للمخرج خورخى كانتوس، والفيلم السنغافورى «هنا ليس هناك» للمخرج نيلسون يو، والبلغارى«بيت بعيد بعيد» للمخرج ديميتار كومانوف، والسورى «لم أرَ شيئَا.. رأيت كل شئ» للمخرج ياسر قصاب، والأرجنتينى «أبى الميت: كوميديا» للمخرج روبرتو بورتا، والرومانى «خارج الموسم» للمخرج يواكيم ستور، والبرتغالى «الماضى التام» للمخرج خورخى خاكوم، والأمريكى «لاجئة» للمخرج برانت آندرسون، ومن سلوفاكيا «شيء ما يحدث» لرومان دوريس، ومن التشيك «المنبوذ» لسيمون كوديلا، ومن فرنسا «امبراطورية الضوء» لبيير آلان جيرود، والبرتغالى «سوء الحظ العجيب للتمثال الحجرى» للمخرج جابرييل أبرانتيس.

وتضم لجنة التحكيم الممثلة المصرية حنان مطاوع وخبيرة ترويج الأفلام الهولندية ناتالى ميروب.