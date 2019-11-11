إنجي علي مشيدة بمجهودات أشرف زكي: رجل المواقف المخلص

أشادت الإعلامية إنجي علي بالمجهودات التي يبذلها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قائلة: "الدكتور أشرف زكي الأخ والصديق وعشرة السنين حقيقي من الشخصيات المحترمة والجدعة اللي الواحد لازم يقولها".

وتابعت:"مش عارفة أتكلم عن إيه ولا إيه من مواقف كتير مع كل الناس في حزنهم وفي فرحهم وفي مشاكلهم في أى وقت تليفونك مفتوح للناس كلها اللي أنا شايفاه دلوقتي من كمية الحب والاحترام والتقدير اللي الممثلين بيتكلموا فيه عنك وعن شهامتك وجدعنتك معاهم في مواقف كثيرة".

وتابعت:"أخر موقف وقوفك مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الله يرحمه، يؤكد فعلًا إن يابخت الممثلين فعلًا بنقيب زي أشرف

زكي ، ياريت يكون في نقيب زي حضرتك عندنا كإعلاميين رجل الموقف المخلص، شكرًا دكتور أشرف زكي".

أشرف زكي يتسلم جثمان الراحل هيثم أحمد زكي

يشار إلى أن الفنان هيثم أحمد زكي انتقل إلى جوار ربه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ 35 عامًا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وكان تم عرض جثمانه على الطب الشرعي في منطقة زينهم، الساعة السادسة صباحًا، وبدأت الإجراءات في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وكان لابد أن من يتسلم جثمانه أحد أقربائه

من الدرجة الأولى، أو أخوه من والدته، ولكنه كان متواجدًا في لندن، وأقرباؤه كانوا في البلد ولم يصلوا للقاهرة بعد، ولم يكن أحد منهم متواجدًا في هذا التوقيت، ثم تقدم الدكتور أشرف زكي بطلب للمحامي العام وكانوا مقدرين للموقف وبعد عدة إجراءات إذن تسلمت الجثمان، والمسجد خلال صلاة الجنازة لم يكن فيه مكان لقدم، وبعد الصلاة توجهوا لمقابر النجم".

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وتم تشييع جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وكان النجم أحمد السقا نزل بالجثمان إلى القبر ومعه الفنان عمر متولي، حيث كان مشهد الجنازة مؤثرًا ولم يتخلف أحد عن أداء الواجب.

وأقيم عزاء الراحل هيثم أحمد زكي، أمس السبت بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وذلك بعد صلاة المغرب.