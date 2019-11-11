شكرا لقرائتكم خبر عن بداية ضعيفة لفيلم الرعب Doctor Sleep مقارنة بميزانيته والان مع تفاصيل الخبر
طرح فيلم الجديد Doctor Sleep يوم 8 نوفمبر المقبل، العمل من إخراج وتأليف مايك فلاناجان، وقصة الفيلم مستوحاة من رواية ستيفن كينج، كما أنه يعد تكملة لـ فيلم الرعب The Shinning، الذى طرح في 23 مايو من عام 1980.
الفيلم يدورحول قبيلة من البشر تدعى The True Knot التى تسافر كثيرا بحثا عن الأعمال التى توفر لها ما يلزمها من طعام وغيره، ويعلم دان تورانس أن قبيلة The True Knot شبه خالدة، حيث إنها تعيش على "البخار" الذى ينتج عن الأطفال الذين يعانون من مرض يدعى "اللمعان" ويعانون من التعذيب البطئ حتى الموت.
فيلم Doctor Sleep من بطولة ريبيكا فيرجسون، يعقوب تريمبلاي، إيوان ماكجريجور، كليف كورتيس، زان مكلارن، بروس جرينوود، إميلي لين ليند، كاريل سترويكن، جوسلين دوناهو، كاترين باركر، تشيلسي تلامبادج.
وبعد أن كان يسكن تورانس في فندق Overlook بدأ فى البحث عن طرق تساعده فى التخلص من إرث والده من اليأس وإدمان الكحول والعنف الأسرى، ليستقر فى النهاية بـ مدينة نيو هامبشاير، ويجد مجتمع الذي يدعمه، ويعمل بوظيفة فى دار لرعاية المسنين، حيث يجد أن مرضه بـ اللمعان يساعده فى أن يعطى راحة حتى الموت لكل من حوله، وبمساعدة قط غاضب، يصبح دان تورانس "دكتور سليب".
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