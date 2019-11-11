شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الموسم الثامن من Vanderpump Rules يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Bravo عودة الموسم الثامن من مسلسل Vanderpump Rules ، يوم 7 يناير من العام المقبل 2020، ومن المقرر إضافة بعض الوجوه الجديدة إلى أبطال العمل الرئيسين.

وتشمل قائمة الممثلين العائدين للموسم الثامن من Vanderpump Rules ليزا فاندربامب، أريانا ماديكس، بريتاني كارترايت، جاكس تايلور، جيمس كينيدي، كاتي مالوني-شوارتز، كريستين دوت، لاالا كينت، شينا تى، ستاسي شرودر، توم ساندوفال، توم شوارتز.

أما عن الوجوه الجديدة للموسم الثامن هي بو كلارك، بريت كابريوني، شارلي بورنيت، دانيكا داو، داينا كاثان، ماكس بويز وراكيل ليفيس.

مسلسل Vanderpump Rules يدور فى إطار إجتماعى عائلى حول ليزا فاندربامب التى اشتهرت بأنها واحدة من زوجات بيفرلى هيلز التى تفتح أبواب المطبخ الفخمة في مطعمها وصالة هوليوود الحصرية SUR، وتتحكم ليزا بـ موظفيها النابضين بالحيوية والمؤذيين بقبضة بلاتينية، لكى تستطيع تحقيق أهدافها.

وكانت قد ألغت شبكة Bravo مسلسل impostersالعام الماضى، المسلسل الذي ابتكره آدم بروكس وبول أديلشتاين، وستعرض آخر حلقات المسلسل يوم الخميس القادم الموافق 7 يونيو.

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المسلسل تدور قصته حول "مادي" التي على مر السنين تركت وراءها آثار ضحاياها المعذبين، لكن مهمتها الأخيرة تهدد بخروجها عن مسارها، عند مقابلتها باتريك، بسبب وقوعها في حبه، وما يزيد من تعقيد عمل مادى هي 3 أهداف عزرا وريتشارد وجولز الذين يدركون أنهم قد خدعوا من قبل نفس المرأة وقرروا يتعقوبها، وتبدأ الأحداث في إطار الأثارة والتشويق عند اختيار الضحايا البدء في البحث عنها.