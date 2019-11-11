شكرا لقرائتكم خبر عن "أوكا وأورتيجا" يقدمان قصة حياتهما فى مسلسل 30 حلقة يحمل هذا الاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة من غيابهم عن الساحة التمثيلية قرر ثنائي أغاني المهرجانات «أوكا وأورتيجا» تقديم مسلسل مكون من ثلاثين حلقة عن رحلة صعودهم إلى قمة أغاني المهرجانات بداية من استوديو المطرية، وتضمن حلقات المسلسل كواليس ومواقف تم رصدها على مدار مشوارهم الغنائي، وأن أوكا وأورتيجا قررا أن ينتجوا المسلسل من نفقاتهم الخاصة على أن يتم طرح العمل بداية العام القادم،ويحمل المسلسل إسم «يوم ويوم مع أوكا وأورتيجا».

على جانب آخر، شارك الثنائى من قبل في أكثر من تجربة تمثيلية خاصة في عام 2013 حيث قدموا فيه أولي بطولاتهم السينمائية من خلال فيلم حمل إسم فرقتهم «8%» ثم في عام 2014 قدموا بطولة سينمائية أخرى وهي «4 ورقات كوتشينة».

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يذكر أن أوكا وأورتيجا يحضران لإصدار أغنية جديدة الأسبوع المقبل.