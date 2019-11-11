شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. عرض فيلم "Green Zone" بمركز الثقافة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، الفيلم الأمريكى (Green Zone) فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ١٣ نوڤمبر الجارى، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

والبطولة فى الفيلم للفنانين " مات ديمون - تومى كامبيل- چايسون أسحاق - ايمى ريان - انتونى كورون" من إخراج بول غرينغراس، والفيلم من انتاج عام 2010 وحصل على جائزة نقابة ممثلى الشاشة لأفضل مجموعة ممثلى ادوار المجازفة .

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المنطقة الخضراء هو فيلم إثارة حربى أمريكي، بريطانى وفرنسي، من تأليف براين هليجليند وإخراج بول غرينغراس، الفيلم مبنى على كتاب الحياة الأمبراطورية فى مدينة الزمرد من كتابة الصحافى راجيف جاندراسيكاران.