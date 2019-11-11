شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يتألق بحفل الموسيقى بأجمل أغانيه ويغنى "زى الهوا" للعندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم اللبنانى وائل جسار فى حفله الغنائى، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى فى دورته الـ28، والذى يقام داخل دار الأوبرا على المسرح الكبير على تقديم مجموعة من أغانيه، منها مشيت خلاص، وغريبة الناس، وبتوحشيني، ومليون مرة احبك، وخلي الفراق، وحبك لبنان، كما قدم أغنية زي الهوا للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية ألف ليلة وليلة لكوكب الشوق أم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الجمهور، واختتم الحفل بأغنية بعد ما ارتاحت روحي ليك. وقال جسار إنه سعيد بالغناء للسنة الثانية على التوالى فى مهرجان الموسيقى العربية، وربنا يحمي شعب مصر.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 والذي تختتم فعالياته بعد غد الثلاثاء، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى .

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وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايستروأحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايسترو هشام نبوى وغيرهم .