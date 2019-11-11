شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Downton Abbey يصل دور العرض الصينية 13 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل فيلم "Downton Abbey" إلى دور العرض في دولة الصين بداية من 13 ديسمبر المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من تاريخ إصداره في الولايات المتحدة في 20 سبتمبر الماضى.
وكانت السلسلة التليفزيونية المقتبس منها الفيلم الجديد، قد حققت نجاحًا كبيرًا في الصين على مر السنين، حيث اجتذبت الجماهير، بسبب صورة الحياة الفخمة للطبقة العليا في بريطانيا في المسلسل، بالإضافة إلى جميع الفصول الستة من العمل متاح للبث على منصة Youku الصينية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety ".
وأثار هذا المسلسل جنونًا حول الرفاهية على الطراز البريطاني لدرجة أنه بدأ بالفعل اتجاهًا بين العائلات الصينية الأكثر ثراءً لتوظيف الخدم على الطريقة البريطانية، مما خلق طفرة في المدارس ووكالات تدريب الخدم، وعندما قام رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ برحلة إلى المملكة المتحدة في ذلك العام، قدم له رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون نسخة من سيناريو حلقة "داونتون" الأولى.
حقق الفيلم، الذي تكلف ما يقارب 20 مليون دولار من إنتاجه ، بالفعل 95 مليون دولار في الولايات المتحدة من إخراج مايكل إنجلر وإنتاج شركة فيليس، وجاريث نيام، وليز تروبريدج، وإنتاج كرنفال فيلمز يعرض طاقم الممثلين العائدين من المسلسل التلفزيوني، مع نجوم جدد بما في ذلك ماجي سميث، ميشيل دوكيري، هيو بونفيل ولورا كارمايكل.
يحتل الفيلم حاليًا المرتبة 8.3 من أصل 10 على منصة Douban الصينية لاستعراض المستخدمين عبر الإنترنت، من بين المشاهدين الصينيين الذين تمكنوا بالفعل من مشاهدته.
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