"إشبيلية السينمائي" يعلن ترشيحات أفضل الأفلام الأوروبية في 2019

كشف مهرجان إشبيلية السينمائي الأوروبي عن ترشيحات جوائز الأفلام الأوروبية الـ32، والتي سيتم التصويت عليها من قبل أكثر من 3600 عضو في أكاديمية السينما الأوروبية، في حفل توزيع الجوائز في 7 ديسمبر/كانون الأول في برلين.



وتتصدي أفلام "The Traitor" لماركو بيلوتشيو"، و"أAn Officer and a Spy" لرومان بولانسكي و"Pain and Glory" لبيدرو ألمودوفار سباق الجوائز بـ4 ترشيحات لكل فئة رئيسية في هذه الأفلام.

وفي الفئات العليا تتنافس كل من المخرجة سيلين سيكاما عن فيلم "Portrait of a Lady on Fire"، والمخرج يوريوس لانثيموس عن فيلم "The Favourite" بـ3 ترشيحات لكل منهما.



ونال فيلم "The Favourite" أيضا" ترشيحا إضافيا في فئة الكوميديا، بينما حصل فيلم "Les Misérables"على ترشيح إضافي في قسم Discovery للوافدين الجدد.

وهناك ترشيح واحد لكل من A White, White Day - And Then We Danced - Gundermann - Queen of Hearts - Beanpole.

وفي فئة أفضل فيلم وثائقي تتنافس أفلام Honeyland ,Putin’s Witnesses,” “Selfie، The Disappearance of My Mother.

وعلى مستوي الممثلين يتصدر أنطونيو بانديراس قائمة المرشحين لجائزة أحسن ممثل أوروبي عن دوره في الفيلم الإسباني "Pain and Glory"، وينافسه جين دوجاردين، بييرفرانشيسكو فافينو، ليفان جيلباكيهاني، ألكسندر شيشير، وإنجفار إي سيكروسون.

أما أفضل ممثلة فتتصدر قائمة الترشيحات لأحسن ممثلة أوروبية أوليفيا كولمان عن فيلم "The Favourite"، ويتنافس معها ترين دايرهولم، نومي ميرلانت،فيكتوريا ميرشينكيكو، وهيلين زنجل.