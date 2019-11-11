اختيار الممثل دانيال رادكليف للعب دور البطولة فى فيلم الإثارة الجديد Guns Akimbo

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة Saban Films على حقوق الملكية لـ فيلم الأثارة الجديد Guns Akimbo، وسيقوم الممثل دانيال رادكليف ببطولة فيلم الخيال العلمي الهزلي المظلم من الكاتب المخرج جيسون لي هودين.
الفيلم الذي تم الكشف عنه لأول مرة في العالم بـ تورنتو، يقوم ببطولتة سامارا ويفينج، ريس داربي، ناتاشا ليو بورديتسو، ونيد دينيهي، وسيقوم بإنتاج الفيلم الجديد جو نيوراوتر وفيليب مارينو من شركة Saban، وتوم هيرن من شركة Four Knights Film.
يدور فيلم Guns Akimbo حول مطور ألعاب فيديو (رادكليف)، الذى يصبح المتسابق التالي في مباراة الموت غير القانونية المباشرة، في فيلم الخيال العلمي المظلم العنيف، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter ".
وعلق بيل بروميلي من Saban : مع تزايد الألعاب، نتمنى أن نكون قد بدأنا العمل على فيلم Guns Akimbo في الوقت المناسب، الذى من شأنه أن يبقي المشاهدين على حافة مقاعدهم، بالإضافة إلى أن دانيال في دور لم يلعبه من قبل، يتألق هو وسمارة طوال هذه اللعبة المثيرة في التفكير حول مستقبل صناعة الألعاب. "
وتتعامل شركة Altitude Film مع الحقوق الدولية للفيلم، حيث تمثل شركة Endeavour الحقوق الأمريكية.
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