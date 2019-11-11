شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وائل جسار من حفل مهرجان الموسيقى: ربنا يحمى شعب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم اللبنانى وائل جسار حفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى فى دورته الـ28، والذى يقام داخل دار الأوبرا على المسرح الكبير بأغنية "بحبك يا مصر"، وسط حالة من الترحيب ووصلات إعجاب الجمهور الذى ملأ المسرح الكبير، ليرفع الحفل شعار "كامل العدد". وقال جسار: سعيد بالغناء للسنة الثانية على التوالى بمهرجان الموسيقى العربية، وربنا يحمى شعب مصر".

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 والذي تختتم فعالياته بعد غد الثلاثاء، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى .

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايستروأحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايستروهشام نبوى وغيرهم .