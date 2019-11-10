أصالة تغازل جمهورها قبل حفل ختام "الموسيقى العربية"

تلتقي المطربة السورية أصالة جمهورها، الثلاثاء، في حفل ختام فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي سيقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، ويسبقها تكريم الفائزين في مسابقة المهرجان.



وفي محاولة للترويج لحفلها؛ نشرت أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام" تدوينة طويلة، كشفت فيها عن اختيار مجموعة من أجمل الأغاني لتقديمها خلال حفل الختام.

وكتبت أصالة: "صباح الرّوح.. اخترت لكم منّ أجمل الأغاني مجموعة، سنرتّبها على شكل الحياة بمنحنياتها، بصدماتها بإعادة تشكيلها لأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا، بحلوها باندفاعها، بالحبّ الّذي يكافئنا على صبر زاد مرّه، هنا بعد غد، في مصر وتحديدًا في دار الأوبّرا".

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وأضافت: "سأكون معكم، سنغمض أعيننا سويّاً ونشبك أيادينا معاً، وسنحلم بحياة نرجوها، حياة حتّى أصعبها حلو لأنّها قصّة موسيقيّة، تنتشل النّغمات منها قسوة حقيقتها، ويحاول فيها صوتي أنّ يُطبطب على وجعها".





وتابعت أصالة: "سنفرح وسنعلوا بصحبة طيّبة في وقت من الزّمن انتظاره أمل، وفيه حياة، نحيا بعده حامدين الله على نعمة الشّعور، انتظروني أحبّتي بعد غدٍ، وأنا كلّي شوق لهذا اللقاء في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية الثامن والعشرين".



وتضمنت الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية 37 حفلا غنائيا، بمشاركة 92 فنانا، وتم تكريم 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والوطن العربي، وهم: المطرب محمد منير، والشاعر فاروق جويدة، والمطربة ريهام عبد الحكيم، وعازف الكمان محب فؤاد، وفنان الخط العربي حمدي زايد.

بالإضافة إلى عازف الإيقاع هشام العربي، ومي فاروق، والموسيقار البحريني وحيد الخان، والموسيقار عمرو إسماعيل، والباحثة سلوى الشوان، والكاتب العراقي كريم عودة، والمايسترو عادل إسكندر.