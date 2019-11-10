ليدي غاغا: أعتبرُ نفسي من الأشرار اللطفاء.. وصنعتُ قصة حب مع برادلي كوبر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجرت الفنانة العالمية ليدي غاغا حوارًا مع مجلة "إل" العالمية، أجرته الإعلامية الشّهيرة أوبرا وينفري بعد مرور عشر سنوات من اللقاء الأول الذي جمعهما عام 2010، وتصدّرت صورة الغلاف لشهر ديسمبر المُقبل.

وقالت غاغا إنها أدركت وبعد مرور عشر سنوات مهمتها في العالم ومسؤوليتها تجاه الإنسانية وأولئك الذين يتابعونها، وأن حياتها المهنية تطوّرت.

وصرّحت الفنانة الأمريكية البالغة من العمر 33 عامًا أنها تعتبر نفسها من الأشرار اللطفاء، وقالت: "من المعروف أنني متمردة، لذلك اعتبر أن كل ما أفعله الآن في مهنتي هو تمرد على كل الأشياء غير اللطيفة التي أراها في العالم، فاللطف هو الذي يشفي الناس، ويجمعنا ويبقينا بصحة جيدة". لقد أدركت مبكرًا أن تأثيري كان المساعدة على تحرير الناس من خلال اللطف، وخاصةً في مجال الصحة العقلية".

وتحدّثت غاغا عن ردِّ الأذى الذي تعرّضت له بلطف، حيث قالت إن والدتها علمتها كيف تتعامل بلطافة مع الناس، خصوصًا عندما كانت تتعرّض للتنمر والتخويف في المدرسة، كانت تخبرها والدتها "اقتليهم بلطف"، وعلّقت: "القتل هي طريقة عدوانية، ولكن ما كانت تعنيه هو (لا تقاتلي النار بالنار، حاربي النار بالماء)".

وتطرّقت غاغا خلال حوراها مع أوبرا وينفري إلى المأساة التي عاشتها في طفولتها، وتعرُّضها للاغتصاب وعملها وتمردها على عائلتها التي لم ترحّب بالبداية بتركها الدراسة من أجل الموسيقى، وعن جائزة الأوسكار التي حصدتها عن أغنية Shallow في فيلم A Star is Born، وكيف شعرت بالألم عندما نظرت إلى الجائزة، ومرت أمامها كل آلام حياتها.

وكانت ليدي غاغا قد تعرّضت لشائعات والاتهامات حول طبيعة علاقتها مع الفنان العالمي برادلي كوبر بعد أن قدّما أداءً رومانسيًا لافتًا في فيلم A Star is Born.

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فاتهمت ليدي غاغا الصحافة بأنها غبية جدًا، وقالت خلال حوارها: "صنعنا قصة حب، وأردنا أن يعتقد الجمهور أننا كنا في حالة حب بالفعل، وخاصةً في حفل توزيع جوائز الأوسكار خلال تأدية أغنية Shallow".

وأوضحت غاغا أنها عملت باجتهاد على ذلك الأداء لأيام مع برادلي كوبر، ليظهر ذلك أمام عدسة الكاميرا أمام الجماهير، وأضافت: "لقد قمنا برسم كل شيء، تم تنظيمه كأداء تمثيلي.. وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد ومتقن".

وعن تجسيدها شخصية "ستيفاني غيرمانوتا" (آلي)، أشارت غاغا: "كنت أعيش الشخصية، وكأنها من لحظات حياتي".

وختمت الفنانة لقاءها مع أوبرا وينفري بحديثها عن تحديات الحياة: "أعتقد أن الحياة تسألنا وسط التحديات القاسية التي يعيشها عالمنا، من كراهية، ومأساة، ومجاعة وحرب: هل يمكن أن تكون طيبًا وأن تنجو من هذه التحديات؟".

يُذكر أن نجمة البوب الأميركية أدّت شخصية "آلي"، فيما أدّى الممثل الأميركي برادلي كوبر دور مغني موسيقى الكونتري "جاكسون ماين". ويكتشف الأخير فنانة موهوبة ومغمورة، وفيما تُثبت الفتاة نفسها بسرعة في الساحة الفنية وتُصبح من نجوم الصّفوف الأولى، يواجه "جاك" صعوبة في تقبّل فكرة أنّ أيّامه الذهبية قد ولّت، وهو ما يقتل علاقتهما الرومانسية.