شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تتألق فى الليلة العاشرة من مهرجان الموسيقى بأغانى الشحرورة والديفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المطربة مروة ناجي حفلها الغنائي فى الليلة العاشرة من مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، بأغنيتها "حبيت من قلبي" وسط تصفيق الجمهور الحاضر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت مروي ناجي عددا من الأغانى لنجوم آخرين لمدة ساعة متواصلة: منها "ساعات ساعات" للشحرورة صباح، وأغنيتين للديفا سميرة سعيد هما "مش هتنازل عنك أبدا"، و"قال جاني بعد يومين"، واختتم الحفل بأغنية "الله الله ع المستقبل" للفنانة الراحلة فايزة أحمد.

وأحيا الفقرة الأولى من الحفل المطرب العراقى همام إبراهيم، وقدم خلاله عددا كبيرا من الأغانى التراثية والقديمة منها، أشهد، انت الغالى، بغداد، أى دمعة حزن لا، أنا يا طير، روح، أنا وليلى، وغازل المصريين في ختام الحفل بأغنية "يا أغلى اسم فى الوجود"، وسط تصفيق الحضور. Advertisements

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.