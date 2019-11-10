شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للسينما" يقيم احتفالية خاصة للمخرج الراحل حسام على.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يتم عرض فيلم تسجيلي عن حياة المخرج الراحل يعقبه مجموعة من الأفلام التسجيلية التى أخرجها المخرج الراحل من إنتاج المركز القومى للسينما، وهى " ثلاثية رفح" و" فيديو كليب" و"سوق الرجالة"، وأخيرا فيلم "حصاد".
وعقب عرض هذه الأفلام سوف تقام ندوة يديرها الدكتور ناجي فوزي أستاذ النقد السينمائي بالمعهد العالي للنقد الفني.
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