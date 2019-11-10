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"القومى للسينما" يقيم احتفالية خاصة للمخرج الراحل حسام على.. الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحى عبد الوهاب" احتفالية خاصة للمخرج الراحل حسام علي، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 14 نوفمبر بمركز الإبداع بدار الأوبرا في تمام السابعة مساء.

 

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم تسجيلي عن حياة المخرج الراحل يعقبه مجموعة من الأفلام التسجيلية التى أخرجها المخرج الراحل من إنتاج المركز القومى للسينما، وهى " ثلاثية رفح" و" فيديو كليب" و"سوق الرجالة"، وأخيرا فيلم "حصاد".

 

وعقب عرض هذه الأفلام سوف تقام ندوة يديرها الدكتور ناجي فوزي أستاذ النقد السينمائي بالمعهد العالي للنقد الفني.

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