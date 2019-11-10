شكرا لقرائتكم خبر عن همام إبراهيم يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا المطرب العراقي همام إبراهيم، مساء اليوم الأحد، حفلا غنائيا في الليلة العاشرة من فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28، والمقام علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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وقدم الفنان العراقى خلال الحفل عددا كبيرا من الأغانى التراثية والقديمة منها، أشهد، أنت الغالي، بغداد، أي دمعة حزن لا، أنا يا طير، روح، أنا وليلي، وغازل المصريين في ختام الحفل بأغنية "يا أغلي اسم في الوجود"، وسط تصفيق الحضور.

مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.