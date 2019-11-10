شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "بلا إنتاج الدولى للمسرح" بالإسكندرية يعلن عن لجنة تحكيم دورته العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولى عن لجنة تحكيم العروض المسرحية المشاركة بالدورة العاشرة وتتكون من المخرج عصام السيد من مصر رئيسا، وبعضوية كل من: الفنانة ميهائيلا ميهوت من الولايات المتحدة الأمريكية، والفنانة جوهانا إليزابيث من هولندا، والسينوغراف د. خليفة الهاجرى من دولة الكويت.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة، ويفتتح بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولى"، التى ستنعقد فى الفترة بين 17 حتى 22 نوفمبر على مسارح مكتبة الإسكندرية وبيرم التونسى وقصر ثقافة الانفوشى بمدينة الإسكندرية .

هذه الدورة الاستثنائية تحمل اسم الفنان السكندرى الراحل طلعت زكريا، ويرأس المهرجان د. جمال ياقوت ومدير المهرجان الفنان إبراهيم الفرن، ويشارك فى تنظيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، ومكتبة الإسكندرية التى يرأسها د. مصطفى الفقي، والبيت الفنى للمسرح الذى يرأسه الفنان إسماعيل مختار، ويشارك بالجهود التطوعية حوالى خمسين شاباً وفتاة من مدينة الإسكندرية.