شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى وسامى مغاورى وإيهاب فهمى فى عزاء المخرج أحمد خضر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى المخرج الراحل أحمد خضر بمسجد الحامدية الشاذلية، منهم نبيل الحلفاوي، والفنانون إيهاب فهمي، سامي مغاوري، محمد أبو داوود، ياسر صادق، محمد دسوقي، والمخرج أحمد صقر، وعهدى صادق.

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وكان عدد من الفنانين حرصوا على الحضور منذ الدقائق الأولى، منهم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، أحمد السعدني، الفنانة الشابة تيسير عبد العزيز.

يذكر أن المخرج أحمد خضر أصيب بجلطة فى الصدر قبل شهر، ونقل لأحد مستشفيات 6 أكتوبر، ووافته المنية يوم الجمعة الماضى.

ومن أهم أعمال المخرج الراحل أحمد خضر مسلسلات "الرجل والحصان، بطولة الفنانين الكبيرين الراحلين محمود مرسى وهدى سلطان، و"حارة الشرفاء"، و"اتنين اتنين"، و"حوارى وقصور"، و"قصة مدينة".