فن ومشاهير

نبيل الحلفاوى وسامى مغاورى وإيهاب فهمى فى عزاء المخرج أحمد خضر.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى وسامى مغاورى وإيهاب فهمى فى عزاء المخرج أحمد خضر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى المخرج الراحل أحمد خضر بمسجد الحامدية الشاذلية، منهم نبيل الحلفاوي، والفنانون إيهاب فهمي، سامي مغاوري، محمد أبو داوود، ياسر صادق، محمد دسوقي، والمخرج أحمد صقر، وعهدى صادق. 

 

0df69ae5-8463-4f01-8551-14b4cb6ea981

 

 

1ecd5d79-0b3c-4c33-9aba-9fda48ce614a

 

 

79a68b48-05d0-49c0-b30e-59f0c728a53e

 

 

80c0bbfb-bd5b-433a-b5d9-302bdc48060b

 

 

445df17a-0544-40d8-bfd0-7ae9a6ec853b

 

 

517fb392-ba1e-4a91-9734-add665402aba

 

 

787ed945-7fba-43d6-8983-70bcbebf91c1

 

Advertisements

 

811d58f9-0015-49c0-a230-ab8a504f0324

 

 

8206db17-a376-4ca9-bbd7-f930708359dc

 

 

8220f305-4c0b-46bf-84b9-1acb19c16ca6

 

 

9531b186-a2b8-4c89-969d-8546ed95038b

 

 

567397bb-c0f0-472d-848d-3fb4d9057aa3

 

وكان عدد من الفنانين حرصوا على الحضور منذ الدقائق الأولى، منهم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، أحمد السعدني، الفنانة الشابة تيسير عبد العزيز. 

 

يذكر أن المخرج أحمد خضر أصيب بجلطة فى الصدر قبل شهر، ونقل لأحد مستشفيات 6 أكتوبر، ووافته المنية يوم الجمعة الماضى. 

 

ومن أهم أعمال المخرج الراحل أحمد خضر مسلسلات "الرجل والحصان، بطولة الفنانين الكبيرين الراحلين محمود مرسى وهدى سلطان، و"حارة الشرفاء"، و"اتنين اتنين"، و"حوارى وقصور"، و"قصة مدينة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوى وسامى مغاورى وإيهاب فهمى فى عزاء المخرج أحمد خضر.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا