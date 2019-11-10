- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى وسامى مغاورى وإيهاب فهمى فى عزاء المخرج أحمد خضر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وكان عدد من الفنانين حرصوا على الحضور منذ الدقائق الأولى، منهم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، أحمد السعدني، الفنانة الشابة تيسير عبد العزيز.
يذكر أن المخرج أحمد خضر أصيب بجلطة فى الصدر قبل شهر، ونقل لأحد مستشفيات 6 أكتوبر، ووافته المنية يوم الجمعة الماضى.
ومن أهم أعمال المخرج الراحل أحمد خضر مسلسلات "الرجل والحصان، بطولة الفنانين الكبيرين الراحلين محمود مرسى وهدى سلطان، و"حارة الشرفاء"، و"اتنين اتنين"، و"حوارى وقصور"، و"قصة مدينة".
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوى وسامى مغاورى وإيهاب فهمى فى عزاء المخرج أحمد خضر.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.