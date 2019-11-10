شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون دولار خلال يومين لفيلم الرومانسية Last Christmas لإيمليا كلارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح فيلم الدراما والرومانسية Last Christmas في 8 نوفمبر الجارى، ووصلت إيراداته إلى 12 مليون دولار أمريكى، بالرغم من التوقعات الكثيرة حول الفيلم، والتي تنبأت بتحقيق العمب إيرادات كبيرة في الافتتاحية، ألا أنه حقق 4 مليون دولار.

الفيلم من إنتاج شركة UK Universal Pictures، ويدور العمل في إطار الدراما والرومانسية، وتدور أحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" التى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.

كما شاركت كلارك بـ دور دينيريس تايجريان "أم التنانين" في مسلسل Game Of Thrones منذ موسمه الأول إلى أن أسدل الستار على المسلسل الذى بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.