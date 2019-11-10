قبل حفلها بالأوبرا.. فايا يونان:"سلام من القاهرة ونيلها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تستعد الفنانة السورية فايا يونان، لإحياء حفلها الغنائي بدار الأوبرا المصرية، المقرر له غدًا الإثنين ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.

ونشرت فايا، صورة لها عبر حسابها على"فيسبوك"، وعلقت قائلة :"سلام من القاهرة ونيلها، بكرا لقائنا مع أهلك الطيبين".

يذكر أن، الفنانة فايا يونان، ستحيي حفل الغد بالأوبرا، بصحبة الفنانة كارمن سليمان، ومحمد الشرنوبي، وذلك عقب فقرة لفرقة بيت الموسيقى في النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة الدكتور هياف ياسين.

