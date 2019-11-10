فيديو.. عمر السعيد يكشف عن مشروع انتهى للأبد بعد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان عمر السعيد، عن انتهاء مشروع، كان سيشارك في بطولته الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية يوم 7 نوفمبر الجاري.

وكتب السعيد، عبر حسابه على"إنستجرام": "ذكريات..من فترة كدا كلمنى صديق عمري محمد أديب وهو مؤلف ومخرج وقالى أنا عندى فكرة لفيلم وعايز أصور برومو الأول قبل الفيلم عشان فيه شغل جرافيكس كدا ولازم نتأكد إنه هيطلع كويس ومظبوط".

وتابع: "المهم اشتغلنا على الفكرة وكلم ممثلين أصحابنا وصورنا البرومو.. بعد كدا حصلت ظروف كتير فى البلد وفى حياتنا الشخصية، زى الإنشغال بأعمال تانية وسفر أديب لدراسة ماجستير فى أمريكا.. المهم التجربة دي أنا افتكرتها النهاردة.. افتكرت بروفات البرومو فى بيت أديب وأنا والفيشاوى وهيثم وشيرى وكريم وغيدا، وإحنا متحمسين ومبسوطين إننا بنعمل فكرة جامدة وبرا الصندوق لفيلم غير تقليدى".

وأضاف: "إفتكرت تفاصيل كتير أوى لأيام حلوة.. إفتكرت وإحنا عاملين زي الهواة عشان مشروع كلنا كان نفسنا فيه.. افتكرت إن آه القدر خلاني أمثل فى فيلم فيه هيثم زكى وهو (سكر مر).. بس هو نفس القدر أو الظروف اللي منعتنا من استكمال مشروع انتهى للأبد من غير واحد من أبطاله.. دا جزء بسيط من برومو طويل لمشروع انتهى.. الله يرحمك يا هيثم ويغفرلك".