في ذكرى ميلاد ممدوح عبد العليم.. تعرف على مصير "هز الهلال يا سيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قالت الفنانة الكبيرة نهال عنبر، إنها لم تكمل دورها في مسلسل "هز الهلال يا سيد" بسبب عدم استكمال المسلسل من الجهة المنتجة.

وأضافت الفنانة الكبيرة، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" أن المسلسل واجهه سوء حظ منذ بدايته وتعطل التصوير أكثر من مرة، ثم وفاة مخرجه سامي محمد علي، وتم ترشيح المخرج أحمد صقر بديلا له، ثم وفاة الفنان إبراهيم يسري أحد أبطال المسلسل في عام 2015، ووفاة الفنان ممدوح عبدالعليم بطل المسلسل في 2016، ووفاة الفنان علي حسنين أحد أبطال المسلسل.

Advertisements

وأكدت "نهال" أن الفنان الكبير ممدوح عبدالعليم لم يصور مشاهد مسلسل "هز الهلال يا سيد" بالكامل، ويتبقى له على أقل تقدير ثلث المشاهد، حيث تم تصوير المسلسل بين مدينة طنطا بلد البطل وبين لندن، وتم تصوير برومو للعمل، لكن العمل لم يُستكمل.

وتدور أحداث "هز الهلال يا سيد"، حول مجموعة أصدقاء علاقتهم ممتدة منذ الصغر تفرقهم ظروف الحياة، قبل أن يعودوا من جديد، ويكتشفوا أن الشىء الوحيد الذى يجمعهم هو ذكريات انتصارهم في حرب أكتوبر التي شاركوا فيها إضافة إلى مناقشة العمل لعدد من قضايا المجتمع.

مسلسل "هز الهلال يا سيد" من بطولة ممدوح عبد العليم، ونهال عنبر، ونرمين الفقي، وسلوى خطاب، وإبراهيم يسرى، من تأليف محمد جلال عبد القوي، وإخراج أحمد صقر.