أحمد صلاح حسني يهنئ لاعب الأهلي بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان أحمد صلاح حسني، على تهنئة صديقه أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاده الـ 35.
ونشر حسني، صورة لفتحي من احتفالية عيد ميلاده، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق قائلاً: "كل سنة وإنت طيب يا فتحي ، سنة جميلة وسعيدة عليك وعلى أسرتك إن شاء الله.. بالتوفيق".
يذكر أن، آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني، فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.
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