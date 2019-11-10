فيديو.. أحمد العوضي يكشف عن مشهدين أكشن في"شديد الخطورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: كشف الفنان أحمد العوضي، عن مشهدين أكشن من كواليس مسلسل"شديد الخطورة"، المقرر عرضه على منصة watch it خلال الأيام المقبلة. ونشر "العوضي" مشهدي الأكشن، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "مسلسل شديد الخطورة، قريبًا على watch it ". مسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجي.

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