بمناسبة المولد النبوي الشريف.. نجل سلمى رشيد بـ "الجابادور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: حرصت الفنانة المغربية سلمى رشيد، على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بممارسة بعض التقاليد المغربية. ونشرت "سلمى" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لرضيعها "ينيس" بالجابادور المغربي، وهو الزي التقليدي في المغرب. وعلقت: "ينيس بالجابادور، كل عام وأنتم بألف خير، ذكرى المولد النبوي الشريف"، فيما حازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة المغربية. وكانت سلمى رشيد قد وضعت مولودها الأول والذي أطلقت عليه اسم "ينيس" في إحدى المستشفيات بالدار البيضاء، الشهر الماضي.



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