وكيل أعمال هيثم أحمد زكي يكشف عن الأكلة التي تمنى الفنان تناولها قبل ساعات من وفاته

كشف محمد وطني، وكيل أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، تفاصيل المكالمة الأخيرة بينهما قبل ساعات قليلة من وفاته .

ووفقا لصحيفة “النهار”: قال وطني “بعد انتهاء حوارنا عما كان يفعله طوال اليوم، من جيم وبوكس، فوجئت بهيثم يقول لي نفسي في ملوخية يا عم وطني”.

وعاش هيثم وحيدا بعد وفاة والدته الفنانة هالة فؤاد، ثم والده الفنان أحمد زكي، كما توفي عدد من أقاربه كان آخرهم جدته التي تعلق بها كثيرا بعد وفاة والدته.

ومات نجل أحمد زكي وحيدا في منزله، فيبدو أنه ورث الموت المبكر عن والدته، التي توفيت في العام 1993 عن عمر 35 عاما نتيجة الإصابة بمرض السرطان.