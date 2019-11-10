أحمد حلمي مع حمادة إسماعيل.. والجمهور: "عمل جديد؟"

نشر النجم أحمد حلمي صورة تجمعه بالمنتج حمادة إسماعيل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حلمي على الصورة قائلًا: "في السفر فوائد كتير منهم اني عرفت حماده اسماعيل .. كل اللي فات حماده وكل اللي جاي حماده تاني خالص..حبيبي ياحماده".

وأثار ذلك العديد من تساؤلات الجمهور إذ هناك عمل فني جديد يجمعهم،

وجاء ذلك خاصة بعد تعليق الفنانة: "حماده ده صديق العمر و ح تعرف انه احسن حاجه عرفتها".

أحمد حلمي في كواليس "خيال مآتة"

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وشارك النجم أحمد حلمي مؤخرًا في بطولة فيلمه "خيال مآتة"، وهو بطولة كل من منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبدالرحمن

أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، انتصار، ياسر الطوبجي، سامي مغاوري، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، محمود الليثي، حمدي الميرغني، هشام ماجد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة في شبابهم، وعقب ذلك تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثين عامًا من عملية السرقة، يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة.