فيديو.. علي ربيع يرقص على أنغام قدام مرايتها

نشر النجم علي ربيع فيديو ساخر له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر ربيع من خلاله وهو يرقص على أنغام أغنية "قدام مرايتها" للنجم عمرو دياب.

وأغنية "قدام مرايتها" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز شافعي، وتوزيع طارق مدكور.

ومن ناحية آخرى يستعد النجم عمرو دياب لطرح ألبوم بعنوان "أنا غير"، ويحتوي الألبوم على العديد من الأغاني اللامعة، ومن بينها: "أنا بشتاق"، "تحيرك"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "يوم تلات"، "متغير"، "بعد عشرة".

ويتعاون النجم عمرو دياب من خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين، والموزعين من بينهم: "أيمن بهجت قمر، تامر حسين، أحمد مرزوق، محمد الكياتي، محمد يحيى، محمد حمزة، وليد سعد، عزيز شافعي، رامي سمير، أسامة الهندي، طارق مدكور".

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علي ربيع في كواليس "الفلوس"

يشار إلى أن النجم علي ربيع يشارك كضيف شرف في فيلم "الفلوس"، والمقرر عرضه في إجازة نصف العام المقبل بعام 2020.

والفيلم "الفلوس": بطولة كل من تامر حسني، مي عز الدين، زينة، أحمد فتحي، جوهرة، نانسي صلاح، محمد سلام، خالد الصاوي، ويزو، عائشة بن أحمد، زيزو، علي ربيع، كميل سلامة، والفيلم من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد ماروق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول مشكلة الثقة بين الناس، كما يوجد به العديد من المواقف الكوميدية، مع ضيوف شرف الفيلم، والذين يجسدون جنسيات متعددة، أو من طبقات مختلفة من الناس المصرية.