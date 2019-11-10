بعد نجاح حفله.. عاصي الحلاني يوجه رسالة لجمهوره بمصر

وجه النجم عاصي الحلاني رسالة لجمهوره المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وجاءت تلك الرسالة بعد نجاح حفله الغنائي، بليلة أمس على مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.
وفاجأ النجم عاصي الحلاني جمهوره في الحفل، بتقديم ابنه الوليد بعد غنائه موال "من هون نحنا يا بشر"، للفنان الراحل وديع الصافي، ليقدما معًا أغنية "مالي صبر يا ناس"، حيث تفاعل معهما الجمهور بشكل كبير.
ألبوم عاصي الحلاني في 2020
ومن ناحية أخرى يستعد النجم عاصي الحلاني لطرح ألبومه الجديد، والذي لم يستقر على اسمه بعد، ومن المقرر أن يقدم من خلاله بعد الأغاني باللهجة المصرية، بالإضافة إلى اللهجة اللبنانية.
ويحتوي الألبوم أيضًا على أغنية شعبية تحمل اسم "غدرك مستحيل"، وهي من ألحانه، وكلمات غانم شعلان.
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