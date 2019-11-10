كنان أوغلو في عمل جديد.. وهكذا سيُنفق المال الذي سيحصل عليه كأجر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعدُّ النجم التركي كنان إميرزالي أوغلو للعودة إلى الدراما التركية، بمسلسل جديد من بطولته، بعد غيابٍ كان السبب فيه فشله الذريع، إذ كان مسلسل السلطان محمد الفاتح هو آخر أعماله، والذي تم إيقافه في حلقته السادسة، بسبب انخفاض نسبة المشاهدة، على الرغم من التكاليف والإعداد الضخم الذي أُعدّ له.

وبحسب التسريبات الأولية فإنَّ المسلسل سيحمل طابعًا بوليسيًا، يلعب فيه كنان دور مُحققٍ طموح يُدعى كمال ويحاول بمساعدة شريكه أن يكشف لغزًا تم إخفاؤه لقرونٍ مع كل الأدلة لحل اكثر من جريمة قتل، فيما تحمل أحداثه بالإضافة إلى ذلك العديد من المواقف الرومانسية التي لا يخلو منها أي عملٍ دراميٍ تركي.

وعلى صعيدٍ آخر يبدو أنَّ كنان يعرف كيف يستغلّ المال الذي يأتيه من أعماله الدرامية جيدًا، إذ نقلت صفحاتٌ مهتمة بالمشاهير الأتراك عن قيام النجم التركي والمعروف باستثماراته العقارية، بأنّه قام باستخدام المال الذي كسبه من مسلسله الجديد "Alef" بالطريقة ذاتها حيث اشترى فيلا من طابقين مع حوض سباحة في منطقة شيله.

وسيقوم النجم التركي بقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الفيلا الجديدة مع زوجته سينام كوبال بعيدًا عن الزحام والضجيج في المدينة.

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وكان الثنائي تزوَّجا في عام 2016 في حفل زفاف ضخم في تركيا جمع عددًا كبيرًا من النجوم الأتراك بعد علاقة حب طويلة، وهدّدت حياتهما العديد من المشاكل وسببها الرئيسي إنجاب الأطفال إذ يرغب كنان بإنجاب الأطفال سريعًا بينما تخاف زوجته سينام من تهديد مستقبلها الفني بوجود الأطفال في حياتها فقررت هي تأجيل الأمر.

وبالعودة إلى العمل تجدر الإشارة إلى أنَّ العمل مكوّن من 8 حلقات فقط يُشارك في المسلسل مجموعة من الممثلين الأتراك، ومن المتوقّع أن يُعرض العمل بشكلٍ حصري عبر المنصة الرقمية التركية blutv، وهو من إخراج أمين البير.

يُذكر أنَّ كنان إميرزالي أوغلو حقق نجاحًا كبيرًا في تركيا وخارجها من خلال الأعمال التي قدّمها خلال السنوات الماضية وحقق انتشارًا عربيًا بمسلسل "القبضاي"، بأجزائه الثلاثة والذي شاركته بطولته النجمة بيرغوزار كوريل، كما نجح في مسلسلي "إيزيل"، و"دموع الورد"، لكن سوء الحظ والإنتاج لم يحالفه بمسلسله التاريخي الأخير "السلطان محمد الفاتح" فأوقف عند الحلقة السادسة لفشله في تحقيق نسبة مشاهدة معقولة.