من المطرب الشعبي خالد الطيب إلى نجوم الإسفاف "كفاية قلة أدب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الشعبي خالد الطيب أغنية جديدة بعنوان "كفاية قلة أدب"، وذلك ردا على أغنيات المهرجانات التي تحمل العديد من الكلمات المسفة والتى تحقق ملايين المشاهدات على يوتيوب. أغنية خالد الطيب "كفاية قلة أدب" من كلمات أمير عرابي وألحان خالد الطيب وتوزيع أحمد بدوي. وتقول كلماتها: "ياليل ياعين ياليل عشنا وشوفنا العجب والعيب بقاله مكان، قالوا الصياعة أدب أنا قولت لا يا زمان، عشنا وشوفنا العجب والعيب بقاله مكان، قالوا الصياعة أدب أنا قولت لا يا زمان، كفاية قلة أدب، كفاية قلة أدب، وكفاية هز ودان، ده المغنى معنى وطرب، والعندليب العندليب عالطول فنان".

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