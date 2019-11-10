محمد عساف يضرب موعدًا جديدًا مع الجمهور في الرياض

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي النجم الفلسطيني محمد عساف حفلًا غنائيًا كبيرًا في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض”، مساء 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
ومن المقرر أن يقدّم محمد عساف خلال الحفل باقة منوعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.
وأعلن محبوب العرب عن الحفل من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب: “الغوالي في الرياض، يتجدد اللقاء معكم يوم الجمعة القادم الساعة 10 مساءا في ونتر وندرلاند الرياض في موسم الرياض”.
وهذا لا يعتبر أوّل حفل لمحمد عساف في الرياض، حيث كان قد التقى الجمهور هناك في قصر طويق (حي السفارات) في شهر تموز/يوليو الماضي.
نفيد بالذكر أن محمد عساف طرح في موسم الصيف الماضي أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر كما ويقدّم بصوته تتر مسلسل “عروس بيروت” الذي تعرضه شاشة “ام بي سي – 4”، والأغنية تحمل اسم “كرمالك إنت” وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشال فاضل.
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