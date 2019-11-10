سلاف فواخرجي برسالة حياة :”الطريق الذي اخترناه لنمشيه من حجر”

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة السورية سلاف فواخرجي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام أرفقتها برسالة عن تجارب الحياة.
وقالت فيها: “الطريق الذي اخترناه لنمشيه … من حجر ، وليس من ورد وأحلام … قد نتعثر بالحجارة وقد نقع ، لكننا نصنع تجاربنا ونتعلم ، ونكمل”.
وأضافت: “علّنا عند كل مفترق نسقي ورودا لطالما حلمنا أن نزرعها … ونبدأ حلماً جديداً …. وطريق …”.
الجدير ذكره أن سلاف فواخرجي شاركت في السباق الرمضانيّ لعام 2019 من خلال مسلسل ورد أصفر إلى جانب النجم اللبناني يوسف الخال.
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