محاولة اغتيال بطل العراق وآسيا في كمال الأجسام – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: نجا بطل آسيا في كمال الأجسام، مشتاق العزاوي، من محاولة اغتيال شمال العاصمة العراقية بغداد.

ووفقا لما نقلته “العربية”، تمت محاولة الاغتيال في منطقه الحسينية شمال بغداد، ويرقد صديق العزاوي في المستشفى.

ووثق مقطع فيديو الواقعة، حيث اقترب من السيارة شخص يحمل مسدسا. وأطلق المهاجم الرصاص على الشخص الجالس بمقعد السائق، مسرعا بالهرب، ليهرع العزاوي من السيارة لمطاردته، قبل العودة لزميله المصاب.

يذكر أن مشتاق العزاوي حصل على ذهبية بطولة آسيا للماسترز في كمال الأجسام، والتي أقيمت في الصين خلال يوليو/تموز 2009.