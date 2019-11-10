متابعة بتجــــــــــرد: بعد غياب طويل، التقت شام الذهبي، نجلة الفنانة السورية أصالة نصري، والدها أيمن الذهبي، طليق أصالة. ونشرت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهرت فيها مع والدها أيمن وشقيقتها منه وهي الطفلة التي تدعى “أنجيلا”.
وأطلّت شام في صور مؤثرة مع والدها الذي مضى وقت طويل على لقائها الأخير به. وعلّقت بالقول: “وأخيراً، اجتمعت من جديد مع أبي وشقيقتي الجميلة الملاك أنجيلا، العائلة تأتي دائماً أولاً”.
وكان لافتاً التعليق الذي كتبته والدتها الفنانة أصالة على صور ابنتها مع طليقها، فقالت: “روح مامي”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طول غياب.. شام الذهبي تلتقي والدها طليق أصالة – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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