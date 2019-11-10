بعد طول غياب.. شام الذهبي تلتقي والدها طليق أصالة – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: بعد غياب طويل، التقت شام الذهبي، نجلة الفنانة السورية أصالة نصري، والدها أيمن الذهبي، طليق أصالة. ونشرت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهرت فيها مع والدها أيمن وشقيقتها منه وهي الطفلة التي تدعى “أنجيلا”.

وأطلّت شام في صور مؤثرة مع والدها الذي مضى وقت طويل على لقائها الأخير به. وعلّقت بالقول: “وأخيراً، اجتمعت من جديد مع أبي وشقيقتي الجميلة الملاك أنجيلا، العائلة تأتي دائماً أولاً”.

وكان لافتاً التعليق الذي كتبته والدتها الفنانة أصالة على صور ابنتها مع طليقها، فقالت: “روح مامي”.