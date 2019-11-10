ديانا حداد أحدثهم.. نشاز 6 نجوم في الحفلات والبرامج.. شاهدي كيف بدتْ أصواتهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض، أحيت الفنانة اللبنانية ديانا حداد برفقة كلٍّ من الفنانة نجوى كرم والفنان عاصي الحلاني وملحم زين، ليلة بيروت الغنائية، التي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وخلال الحفل أدّى الفنانون الأربعة أغنية "تعلى وتتعمر يادار"، لكن الجمهور لاحظ شيئًا غريبًا في تصرفات الفنانة ديانا حداد، فقد عمدت حسب وصفه على إبراز صوتها وغناء جميع المقطوعات في الأغنية لوحدها، وعدم ترك فرصة لأي من الفنانين الثلاثة البقية مشاركتها في الوصلات المنفردة.

وما زاد من استياء الجمهور هو أن الحداد لم تغني بشكل جيد بل أن صوتها خرج عن التون الموسيقي (نشاز)؛ وقد بان على كل من نجوى وملحم الاستغراب من أداء ديانا الصوتي وتصرفها الأناني في غنائها.

بالمقابل خرجت ديانا عبر سلسلة تغريدات لتردّ على منتقديها وتوضّح ما حدث أثناء وقبل الحفل، فقد أشارت الفنانة إلى أن الأغنية لم يُحضّر لها أو يتم التدريب عليها قبل الحفل واصفةً الأداء الرباعي بالعفوي.

Advertisements

وأشادت بالأداء الجيّد لأغنية "تعلى وتتعمر يا دار"، قائلةً: "الحمد لله طلعت بشكل كتير حلو، غنّينا فيها بحب وقدمنا صوتنا وإحساسنا للبنان، والأهم كمان خدنا سيلفي تاريخي من إيد خيي الفنان عاصي الحلاني، ووثّقنا هالوقفة الرائعة في حب لبنان".

لم يخل الأمر من دفاع بعض الجمهور عن ديانا حداد، مُلمّحين إلى أن الأمر برمته كان بمشكلة في هندسة الصوت، والدليل أن صوت ديانا هو الوحيد البارز عن باقي النجوم، فيبدو أن ميكروفونات البقية كان بها عطل.

هذه الحادثة أعادت للأذهان بعض النهفات المُحرجة للفنانين عند الغناء على المسرح، ففي كل مرة يُصادف الجمهور حالة نشاز في الصوت كتلك التي حدثت مع ديانا يستذكر مثيلاتها، فلم يسلم حتى كبار المطربين من الوقوع في شرك الخروج عن التون الموسيقي، بمن فيهم شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، ونجم ستار اكاديمي ناصيف زيتون والممثلة سمية الخشاب، وحتى ملكة الإحساس الفنانة اليسا.