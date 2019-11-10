نجوم مصر يجتمعون في عزاء هيثم زكي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتشد النجوم في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الذي أُقيم بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بوقت وقف فيه نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي لاستقبال المعزين مع أقاربه هيثم وأخيه غير الشقيق رامي عز الدين الذي وصل من لندن إلى المسجد مباشرةً لكونه لم يستطع اللحاق بالجنازة.

ووقفت الفنانة المعتزلة نورا لتلقي العزاء بالسيدات، بينما توافد على العزاء عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان، احمد السقا، محمد هنيدي، شهيرة، سمية الخشاب، سمية الألفي، خالد سرحان، محمد إمام، محمد لطفي، دره، ناهد السباعي، شيري عادل، سهير رمزي، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

كما حضر أيضا كلاً من باسم سمرة، إدوارد، الاعلامي وائل الابراشي، الاعلامية لميس الحديدي، ايمان العاصي، اروى جوده، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، صابرين، أحمد حلمي، السيناريست تامر حبيب، وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، أحمد فلوكس، ايتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، ومحمد رجب.

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