ميريام فارس تدعو لتوعية الأطفال بأهداف الثورة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يجمعها بابنها جايدن وهي ترتدي الملابس البيضاء وتحمل علم لبنان. وعلقت عليه لافتة إلى أن الأطفال يجب أن يدركوا أبعاد عدم ذهابهم إلى المدرسة.



وكتبت بالعامية اللبنانية: "توعية الأطفال على حب الوطن أمر جداً مهم هيدي الثورة لولادنا لمستقبلن، لازم ولادنا يعرفوا ليش ما عم بيروحوا عالمدرسة - هيدي مش فرصة لا بل هيدي فرصة لكل لبناني لبناء #لبنان جديد اللي كلنا منحلم فيه. #لبنان_ينتفض #لبنان_يثور". علماً أنها سبق وطالبت اللبنانيين بارتداء الملابس البيضاء بتغريدة جاء فيها: "مؤيدة الثورة: يلا كلنا نلبس أبيض بكل لبنان حتى ما ننصبغ بأي لون".

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