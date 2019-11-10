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أشرف زكى وأحمد السعدنى أول الحاضرين فى عزاء المخرج أحمد خضر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، عزاء المخرج الراحل أحمد خضر بمسجد الحامدية الشاذلية، وحرص على الحضور كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، أحمد السعدني، والفنانة الشابة تيسير عبد العزيز. 

 

المخرج أحمد خضر أصيب بجلطة في الصدر قبل شهر، ونقل لأحد مستشفيات 6 أكتوبر، ووافته المنية يوم الجمعة الماضي. 

 

ومن أهم أعمال المخرج الراحل أحمد خضر مسلسلات "الرجل والحصان، بطولة الفنانين الكبيرين الراحلين محمود مرسى وهدى سلطان، و"حارة الشرفاء"، و"اتنين اتنين"، و"حوارى وقصور"، و"قصة مدينة".

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