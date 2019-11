شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مارفل تستقر على مؤلفى مسلسلات "She-Hulk" و "Moon Knight" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت شركة Marvel على اثنين من المؤلفين لمسلسلاتها الجديدة، التي ستطرح على شبكة Disney + القادمة، وهما مسلسل"She-Hulk" ومسلسل "Moon Knight".

ستكون "جيسيكا جاو" مؤلفة مسلسل "Rick and Morty" ، كاتبة رئيسية لـ "She-Hulk"، بينما سيقود Jeremy Slater ، الذي شارك في إنشاء مسلسل "The Umbrella Academy" كتابة سلسلة "Moon Knight"،وتم الإعلان عن المسلسلين لأول مرة في أغسطس الماضى بواسطة كيفت فيج رئيس استديوهات مارفل.

مسلسل Moon Knight سيدور حول مارك سبيكتور، عميل سابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، قُتل على يد إرهابي يدعى بوشمان، قبل أن ينقذ حياة قمر الله خونشو، وهناك أربع شخصيات مختلفة تقاتل من أجل السيطرة على جسده.

أما عن مسلسل She-Hulk فيدور حول جينيفر والترز التي تطور قدراتها الهيكلية الفريدة بعد حصولها على نقل دم من ابن عمها.

وتقوم ستديوهات مارفل بتطوير ثماني مسلسلات مختلفة لـ شبكة ديزني +، أولها سيكون " The Falcon and the Winter Soldier"، الذي بدأ إنتاجه هذا الأسبوع، وسيتم عرضه في خريف عام 2020، أما عن مسلسلات "WandaVision" و "Loki" فسيطرحا في ربيع 2021 ، مع "What If" في الذى سيعرض أيضا في صيف 2021، أما عن مسلسل "Hawkeye"، سيعرض لأول مرة في خريف 2021.

كما أنه من المقرر أن تبدأ شبكة ديزنى + العمل من الثلاثاء المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap".