شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تصوير "الآنسة فرح" بالأسبوع الأخير من نوفمبر بمشاهد الموسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القائمون على مسلسل "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد، يوم 20 نوفمبر الحالى ليكون موعداً مبدئياً لاستكمال العمل، حيث ينطلق تصوير الموسم الثاني من العمل، وذلك بعد الانتهاء من الموسم الأول قبل 3 أسابيع، لاسيما وأن المسلسل يتم تقديمه على أكثر من جزء على غرار الفورمات الأمريكي المأخوذ منه.

"الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

المسلسل تم تصويره فى العديد من المناطق بالقاهرة وأكتوبر ومصر الجديدة وأيضاً فى مدينة الغردقة، وجار تحديد موعد لانطلاق عرض الموسم الأول منه، حيث كان مقررا بدء عرضه فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، وتقرر تأجيله لموعد لاحق.