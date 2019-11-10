محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة منة فضالي، على تهنئة الفنان أحمد عصام بعيد ميلاده، عبر حسابها على "إنستجرام"
ونشرت "منة" صورة تجمعها بعصام، وعلقت: "طبعًا مش محتاجة أمدح فيك، إنت عارف رأي فيك كويس محترم وجدع و١٠٠ راجل وشاطر ومتجدد".
وأضافت:"فخورة دايمًا بيك إنك صاحبي وأخويا اللي مجنني يا مجنون أفندي، المهم بقى كل سنة وإنت طيب يا صاصتي وعقبال ١٠٠ سنة كلها نجاح وتألق، وعقبال ما أفرح بيك يا غالي ودايمًا مع بعض، طبعًا بخاف منك علشان إنت مجنون يا بتاع النار إنت".
يذكر أن، الفنان أحمد عصام، صمم مؤخرًا الألعاب النارية التي أضاءت عروض سماء القاهرة في احتفالية إفتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تهنئ أحمد عصام بعيد ميلاده.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.