منة فضالي تهنئ أحمد عصام بعيد ميلاده.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة منة فضالي، على تهنئة الفنان أحمد عصام بعيد ميلاده، عبر حسابها على "إنستجرام"

ونشرت "منة" صورة تجمعها بعصام، وعلقت: "طبعًا مش محتاجة أمدح فيك، إنت عارف رأي فيك كويس محترم وجدع و١٠٠ راجل وشاطر ومتجدد".

وأضافت:"فخورة دايمًا بيك إنك صاحبي وأخويا اللي مجنني يا مجنون أفندي، المهم بقى كل سنة وإنت طيب يا صاصتي وعقبال ١٠٠ سنة كلها نجاح وتألق، وعقبال ما أفرح بيك يا غالي ودايمًا مع بعض، طبعًا بخاف منك علشان إنت مجنون يا بتاع النار إنت".

يذكر أن، الفنان أحمد عصام، صمم مؤخرًا الألعاب النارية التي أضاءت عروض سماء القاهرة في احتفالية إفتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.